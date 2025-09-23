پخش زنده
واژگونی خودروی پراید در جاده لامرد به لار، چهار مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رییس شعبه جمعیت هلال احمر لامرد گفت: در گزارشی مبنی بر واژگونی خودروی سواری پراید در کیلومتر ۲۰ جاده لامرد-لار روستای ده کهنه، نجاتگران هلالاحمر لامرد به محل حادثه اعزام شدند.
حسن مقیمی افزود: نجاتگران پس از ارزیابی و ایمن سازی صحنه، به رهاسازی اقدام کردند و مصدومان که ۲ زن و ۲ کودک بودند با آمبولانسهای هلالاحمر و اورژانس به بیمارستان حاج محمود حاج حیدر لامرد منتقل شدند.
شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.