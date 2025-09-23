همزمان با سراسر کشور، آیین استانی نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت به صورت نمادین در آموزشگاه هیئت امنایی بانو شعربافیون آموزش‌وپرورش ناحیه پنج اصفهان برگزار شد.

همزمان با سراسر کشور، آیین استانی نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت به صورت نمادین باهمراهی سه فرزند شهید علی صفری از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه در آموزشگاه هیئت امنایی بانو شعربافیون آموزش‌وپرورش ناحیه پنج اصفهان برگزار شد.

همزمان با برگزاری این آیین، سال تحصیلی ۱۴۰۵ـ۱۴۰۴ به صورت رسمی در مدارس استان آغاز شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان همچنین صبح امروز سه فرزند شهید علی اصغر صفری با نام‌های علی، محمد و فاطمه را از خانه تا مدرسه بدرقه کرد.

محمدرضا نظریان در این آیین آموختن درس معرفت از خانواده شهدا را الزامی دانست و گفت: شهدا دانش‌آموخته مدرسه عشق است.

پاسدار علی اصغر صفری دی ماه امسال در حملات رژیم صهیونیستی به کشور در اصفهان شهید شد واز این شهید مدافع وطن سه فرزند به یادگار مانده است.