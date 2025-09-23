پخش زنده
صداوسیمای آذربایجان غربی برای به تصویر کشیدن و بازنمایی رشادتهای شهدا و رزمندگان اسلام و گرامی داشت هفته دفاع مقدس ویژه برنامههای متنوعی را آماده پخش دارد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ آذربایجان غربی از جمله استانهای درگیر جنگ مستقیم با رژیم بعث عراق و منافقان کوردل در دوران ۸ سال دفاع مقدس بود، بر این اساس شاهد اتفاقات و وقایع مهمی نیز بوده است.
برنامه «سلام یاشایش» از جمله برنامههای واحد صدای آذربایجان غربی است که با ابتکار عملی جالب بهصورت زنده از صداوسیما پخش میشود. این برنامه صبحگاهی در طول هفته دفاع مقدس با منعطف کردن بخشهای مختلف برنامه به شکوه و دفاع جانانه رزمندگان، جانفشانی شهدای گرانقدر و ماندگاری نام ایثارگران در دفاع از آبوخاک مهین عزیزمان خواهد پرداخت.
برنامه خانواده محور «سئوگی سارایی» از دیگر برنامههای واحد صدا است که به نقش سبک زندگی خانوادهها و تربیت جوانان با محوریت دفاع از کشور میپردازد. این برنامه در طول هفته دفاع مقدس از ساعت ۱۰:۰۵ به مدت ۵۵ دقیقه پخش میشود. برنامه حماسی «قالارگی حماسه» هر روز ساعت ۱۲:۴۵ به مدت ۳۰ دقیقه با بخشهای معرفی عملیاتهای دوران دفاع مقدس، خاطره گویی رزمندگان و گفتوگو با خانواده شهدا پخش میشود.
«مرز عاشقی» از دیگر برنامههای واحد صدا است که در طول هفته دفاع مقدس از ساعت ۱۵ تا ۱۶ از استانهای آذربایجان غربی، کرمانشاه، ایلام و کردستان پخش میشود.
برنامه جوان محور «پاتوق» نیز با درنظرگرفتن روحیه شجاعت و حماسهای جوانان در طول دوران ۸ سال دفاع مقدس و دفاع مقدس ۱۲ روزه در خصوص جوان امروز و دفاع مقدس با این گروه سنی به گفتوگو خواهد پرداخت. پاتوق به تهیه کنندگی روشنک ذوالفقای هر روز ساعت ۱۶:۳۰ به مدت ۳۰ دقیقه پخش میشود.
معاونت سیمای آذربایجان غربی نیز با تدارک ویژهبرنامههایی از جمله «اوجامانالر» از محوطه باز صداوسیمای آذربایجان غربی به مدت یک هفته یاد و خاطره رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس را گرامی میدارد.
ویژهبرنامه اوجامانالر به تهیهکنندگی حسن فرخی هر روز ساعت ۲۲ به مدت ۶۰ دقیقه با بخشهای متنوعی مثل، موسیقی زنده، گفتوگو با خانوادههای شهدا و ایثارگران، ارتباط زنده با دفاتر شهرستانها و برنامههای در حال اجرا در سطح شهر ارومیه، گزارش مردمی، میانبرنامههای مرتبط با دفاع مقدس و نماهنگ در خدمت مخاطبان شبکه استانی خواهد بود.
ویژه برنامه «ایثار و مقاومت» به تهیه کنندگی علی مولاپرست از محل آمفی تئاتر ائللر باغی هر شب ساعت ۱۷ تا ۲۱ به مدت یک هفته با بخشهای متنوعی به روی آنتن میرود.
برنامه خانوادهمحور «ائویمیز» همچون سنوات گذشته با منعطف کردن موضوع برنامه در مناسبتهای تقویمی کشور، از سنگرسازان بیسنگر ۸ سال دفاع مقدس سخن خواهد گفت. این برنامه هر روز ساعت ۱۰:۳۰ به مدت ۶۰ دقیقه به تهیهکنندگی بیتا کاروان ثانی پخش میشود.