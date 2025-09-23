پخش زنده
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه انسان از طلا باارزشتر است و استعدادهای نهفته در دانشآموزان باید با تلاش معلمان و حمایت دولت شکوفا شود، گفت: اگر شما دانشآموزان بخواهید و بیاموزید، و ما نیز بسترهای لازم را فراهم کنیم، آینده ایران به دست انسانهایی ساخته خواهد شد که از همه طلاهای دنیا ارزشمندترند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسعود پزشکیان صبح امروز سهشنبه اول مهر، در آئین آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ مدارس سراسر کشور، با حضور در دبستان دخترانه ایثار در یکی از محلات غرب شهر تهران، ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع دانشآموزان، معلمان و خانوادههای آنان، اظهار داشت: هماکنون در جمع دختران و دانشآموزانی هستم که همهشان از طلا باارزشترند.
رئیسجمهور با اشاره به نقش مهم معلمان در شکوفاسازی استعدادهای دانشآموزان تأکید کرد: این معلمان عزیز که در این جمع نشستهاند، وظیفه سنگینی برعهده دارند تا طلاهایی که در وجود شما نهفته است، استخراج و فرآوری کنند و شما را برای زندگی آینده توانمند سازند.
پزشکیان با بیان اینکه علم و مهارت، ابزار زندگی و خدمت به مردم است، خاطرنشان کرد: باید علم بیاموزید، مهارت کسب کنید و از آن برای حل مشکلات مردم، یاری رساندن به خانواده، محله، اقوام، کشور و سرزمینی که در آن زندگی میکنید، بهره بگیرید.
رئیسجمهور با تأکید بر توانمندی نسل جدید اظهار داشت: اگر اراده کنید، میتوانید همه این کارها را انجام دهید. در دولت تلاش خواهیم کرد همه بسترهای لازم را برای رشد و پیشرفت شما عزیزان فراهم کنیم تا بتوانید به جایگاه شایسته خود برسید.
پزشکیان با اشاره به بیپایان بودن مسیر آموختن، تصریح کرد: علم، چیزی نیست که با یکبار آموختن تمام شود. هر لحظه میتوان چیز تازهای یاد گرفت؛ یک فکر خوب، یک رفتار خوب و عملکردی که بتواند در خدمت دیگران قرار گیرد.
رئیسجمهور با اشاره به ارزش والای انسان، افزود: من گفتم شما طلا هستید، اما حقیقت این است که انسان از طلا باارزشتر است. کسانی که طلا میسازند، هواپیما طراحی میکنند، جان انسانها را نجات میدهند و پزشکانی که زندگی میبخشند، با طلا قابل مقایسه نیستند. حتی اگر همه طلاهای دنیا را بدهیم، ارزش این انسانها بیشتر است.
پزشکیان تأکید کرد: همه شما میتوانید از آن انسانهای بزرگتر و برتر باشید. کافی است زحمت بکشید تا به جایگاه مطلوب برسید. حتی هنگام بازی هم میتوانید یاد بگیرید و مهارتهای خود را افزایش دهید.
رئیسجمهور در ادامه نقش مهم معلمان را یادآور شد و گفت: معلمان شما وظیفهای بسیار سنگین دارند؛ باید علم و مهارت را به شما آموزش دهند و زمینه رشدتان را فراهم آورند. ما نیز در دولت تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا شما خوب درس بخوانید، خوب رشد کنید و به آنجایی که دلتان میخواهد برسید.
پزشکیان در پایان با آرزوی موفقیت برای دانشآموزان و معلمان، اظهار داشت: شما دعا کنید، ما نیز کمک خواهیم کرد تا انشاءالله همه شما موفق باشید. خداوند شما را برای ملت ایران و آیندهای باعزت حفظ کند.
رئیسجمهور در پایان سخنانش، زنگ آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ را نیز به صدا درآورد.
در ادامه پزشکیان در نشست کوتاهی با مدیر و معلمان این مدرسه با تاکید دوباره بر سنگینی مسئولیت معلمان در پرورش فرزندان این سرزمین تصریح کرد: باید در همه مدارس مراکز چند رسانهای و نیز مرکز و آزمایشگاه آموزش مهارت نیز ایجاد شود، تا در کنار ارائه آموزشهای مرسوم، از روشها و ابزارهای نوین نیز برای تعمیق بخشیدن به آموزش بهره گرفت.
رئیس جمهور افزود: مسیرهای فراگیری اعم از شنیداری، دیداری و مباحثه و آموزشهای عملی باید همزمان به کار گرفته شوند تا آنچه آموزش داده میشود در عمق جان و ذهن دانشآموزان بنشیند. وقتی این روشها توأمان به کار گرفته شوند، علاوه بر عمقبخشی به آموزش، همافزایی نیز ایجاد میکنند و آموزشها بیش از پیش ثمربخش میشوند و این مقدور نیست مگر با ارائه آموزشها و کار تیمی در کلاسها.
پزشکیان همچنین از مسئولان مدارس خواست تا دانشآموزان را متناسب با علائق و رشتههای تحصیلی به بازدید از محیطهای کاری مرتبط ببرند، تا ضمن ایجاد نشاط و تنوعبخشی به محیط و روح و محتوای آموزش، آنها را با شرایط واقعی محیط اجتماعی نیز آشنا کنند.