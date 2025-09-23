به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مرتضی محمدزاده در جلسه کمیته بیماران خاص با بیان اینکه باید مشکلات حوزه بهداشت و درمان را احصا کنیم، گفت: لازم است به‌مدت معینی از مراجعه‌کنندگان به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی یک افکارسنجی صورت پذیرد تا ببینیم دیدگاه مردم نسبت به نظام بهداشتی و درمانی ما چیست و ما در کجا‌ها مشکل داریم؟ اگر این داده‌ها در دسترس باشد، می‌توانیم آسیب‌شناسی کرده و در رفع مشکلات سریع‌تر عمل کنیم. پس لازم است طرح افکارسنجی در بیمارستان‌های استان راه‌اندازی شود.

محمدزاده در ادامه با اشاره به لزوم تقویت فرآیند‌های درمانی توسط انجمن‌های بیماران خاص، بیان کرد:اگر انجمن‌های بیماران خاص در همین فرآیند بتوانند مشکلات بیماران را به‌صورت دسته‌بندی‌شده در اختیار ما قرار دهند، قطعا تصمیم‌های مثبتی در این زمینه گرفته خواهد شد و ارائه خدمات به جامعه هدف تسریع خواهد یافت.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار در خصوص کاهش مسائل مرتبط به مسئله زیرمیزی خاطر نشان کرد: مسئله اخذ هزینه مازاد بر تعرفه در نظام سلامت وجوه مختلف دارد و در عین حال متاسفانه مسئله‌ای فراگیر شده است. حل این مسئله لزوما برخورد سلبی نیست خیلی از روش‌های ایجابی می‌تواند موثرتر عمل کند. بازدارندگی آن هم باید با ظرافت‌های خاصی باشد از جمله با اصلاح تعرفه ها، نه پزشکان حاذق را از دست بدهیم و نه نظام دستمزد غیررسمی و زیرمیزی نهادینه شود.