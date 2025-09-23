پخش زنده
امروز: -
استاندار یزد در پیامی آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را به دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید استان یزد تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در پیام بابایی آمده:
بسم الله الرحمن الرحیم
"یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ"
(خداوند کسانی از شما را که ایمان آوردهاند و کسانی را که علم به آنان داده شده، درجات عظیمی میبخشد)
آغاز بهار تعلیم و تربیت و طنین دلانگیز زنگ مهر در مدارس سراسر استان یزد، این دیار کهن و پرآوازه، را به تمامی پویندگان راه دانش و معرفت صمیمانه تبریک و شادباش عرض مینمایم. امروز، روزی سرشار از امید و سرآغازی دوباره برای ساختن آیندهای روشن است؛ آیندهای که در دستان پرتوان و ذهنهای خلاق شما، دانشآموزان و دانشجویان عزیز، شکل خواهد گرفت.
دانشآموزان و دانشجویان گرامی، آیندهسازان دارالعباده و دارالعلم
شما وارثان سرزمینی هستید که نامش با سختکوشی، نوآوری و علمدوستی گره خورده است. "دارالعلم" تنها یک لقب برای یزد نیست، بلکه هویتی ریشهدار است که از همت و تلاش نیاکان ما در طول تاریخ به یادگار مانده است. امروز، این امانت گرانبها به شما سپرده شده است. هر کلاس درس، کارگاهی برای اندیشیدن، پرسشگری و خلاقیت است. از شما میخواهم که قدر این فرصت بینظیر را بدانید، با عزمی راسخ در مسیر کسب علم و مهارت گام بردارید و خود را برای ایفای نقشی موثر در جامعه فردا آماده کنید. به یاد داشته باشید که توسعه پایدار و پیشرفت استان و کشور عزیزمان، در گرو دانش، تخصص و ابتکار شماست.
معلمان، اساتید و فرهنگیان فرهیخته
شما چراغداران مسیر دانایی و معماران حقیقی آینده جامعه هستید. تعهد، دلسوزی و دانش شما، ارزشمندترین سرمایه نظام آموزشی ماست. در دنیای پرشتاب امروز، رسالت شما فراتر از انتقال صرف دانش، و شامل پرورش نسلی اخلاقمدار، مسئولیتپذیر، و دارای هویت غنی ایرانی-اسلامی است. دستان توانمند شماست که روح تحقیق، تفکر و امید را در کالبد نظام تعلیم و تربیت میدمد. اینجانب به نمایندگی از مردم شریف استان، از زحمات بیدریغ و مجاهدتهای خالصانه شما در تمامی سنگرهای آموزشی، از مراکز شهرها تا نقاط روستایی و کمتر برخوردار، صمیمانه سپاسگزاری میکنم.
استانداری یزد، با درک عمیق از نقش بنیادین آموزش و پرورش در توسعه همهجانبه استان، حمایت از این نهاد مقدس را وظیفه راهبردی خود میداند. ما متعهد هستیم که با تمام توان در جهت بهبود زیرساختها، توسعه فضاهای آموزشی استاندارد در قالب طرح نهضت عدالت آموزشی، تحقق عدالت آموزشی در سراسر استان و ارتقای کیفیت برنامههای علمی و پرورشی بکوشیم.
در پایان، با استعانت از الطاف خداوند متعال، سال تحصیلی جدید را برای یکایک شما عزیزان، سالی سرشار از موفقیت، شادابی، نوآوری و دستیابی به قلههای رفیع علم و معرفت آرزو میکنم. امید است با همت جمعی همه دلسوزان عرصه فرهنگ و دانش، شاهد درخشش روزافزون ستارگان این دیار در آسمان ایران و جهان باشیم.
پیروز، سربلند و امیدوار باشید.
محمد رضا بابایی
استاندار یزد
۱ مهر ۱۴۰۴