یک قلاده گربه پالاس برای نخستین‌بار در منطقه حفاظت‌شده باقران مشاهده و از آن عکسبرداری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیرجند گفت: این گونه کمیاب که از خانواده گربه‌سانان کوچک محسوب می‌شود، به‌دلیل رفتار مخفی‌کارانه و زیست در مناطق کوهستانی، به‌ندرت در طبیعت دیده می‌شود.

گران افزود: این مشاهده توسط محیط‌بانان منطقه باقران حین گشت و کنترل و پایش منطقه صورت گرفت و با تصویربرداری مستند همراه بود.

وی گفت: گربه پالاس با جثه‌ای کمی بزرگ‌تر از گربه خانگی، مو‌های بلند و چهره‌ای پهن، در زیستگاه‌های سرد و خشک کوهستانی زندگی می‌کند و نقش مهمی در کنترل جمعیت جوندگان دارد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیرجند گفت: این ثبت نخستین مشاهده این گونه در منطقه باقران به‌شمار می‌رود و می‌تواند نشانه‌ای از سلامت اکولوژیکی و ظرفیت زیست‌محیطی منطقه باشد.

گران ابراز امیدواری کرد با افزایش پایش و حفاظت، بتوان اطلاعات بیشتری از حضور و پراکنش این گونه نادر در منطقه به‌دست آورد.