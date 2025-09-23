به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،فرمانده انتظامي استان گفت:پس از گزارش چند مورد سرقت گوسفند از دامداران و چوپانان نقاط مختلف به روش زورگيري، پليس آگاهي، اعضاي اين باند ۶ نفره را در چند عمليات در شهر کرمان و مناطق اطراف دستگير که به سرقت ۴۰۰ راس گوسفند از ۱۲ نفر اعتراف کردند که تعدادي از اين دام هاي سرقتي در مخفيگاه آنها کشف و يک خریدار اموال مسروقه نيز دستگير و دو خودرو که مورد استفاده در امر سرقت بود نیز توقيف شد.

سردار "موقوفه ئی" همچنين از انهدام يک باند سرقت مسلحانه محصول خرما در شهرستان هاي ريگان و فهرج خبر داد و تصريح کرد: ماموران پليس آگاهي اعضا ۶ نفره اين باند سرقت مسلحانه را دستگير و ضمن کشف يک قبضه سلاح جنگي و توقيف دو دستگاه خودرو، تمامي خرماهاي سرقتي به وزن ۲ هزار و ۱۰۰ کيلوگرم به ارزش ۵ ميليارد ريال را کشف و به مالبختگان تحويل دادند.