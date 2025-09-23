بازگشت گلخانه یک هکتاری راکد به چرخه تولید
پس از یک سال گلخانه یک هکتاری راکد به چرخه تولید بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: مشکلات موجود توسط گلخانه دار مطرح و تصمیمات لازم جهت راه اندازی مجدد این واحد تولیدی با حمایت سازمان جهادکشاورزی استان و با مشارکت سرمایه گذار اتخاذ و راهاندازی مجدد و رفع موانع تولید این گلخانه در دستور کار قرار گرفت.
اسفندیاری افزود: این اقدام تنها راهاندازی یک واحد تولیدی نیست، بلکه نمادی از یک سیاست کلان در سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی است.
