برنامه‌های «ققنوس»، به مناسبت زادروز حسین منزوی شاعر و «سرزمین من»، با روایتی از هفته دفاع مقدس، امروز از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «ققنوس»، با سفری از حسین منزوی، شاعر غزل زخمی، تا بلندای تمدن در شاهنامه فردوسی پخش می‌شود.

در بخش گفت‌و‌گو‌های برنامه، ابراهیم اسماعیلی اراضی شاعر و پژوهشگر، درباره نشست «حسین منزوی، حنجره زخمی غزل» می‌گوید، و با عرفان پهلوانی مدرس دانشگاه و پژوهشگر متون کهن ادبی کتاب درباره نشست «تمدن و شاهنامه فردوسی» صحبت می‌شود.

بخش‌های دیگر این برنامه شامل «روزشمار ادبی» به مناسبت زادروز حسین منزوی و «برنامک پاسداشت زبان فارسی» است که به تقویت و حفظ هویت زبان و ادبیات ملی می‌پردازد.

«ققنوس»، از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، به تهیه‌کنندگی، سردبیری و نویسندگی معصومه علوی‌نکو و با اجرای مهدی محمدیان، ساعت ۱۵ از موج‌اف‌ام ردیف ۱۰۶ ماهرتز پخش می شود.

در طلیعه هفته دفاع مقدس، ویژه‌برنامه «سرزمین من»، صدای حماسه و ایستادگی ملت ایران را از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش ارتش جمهوری اسلامی به گوش مخاطبان رادبو فرهنگ می‌رساند. این برنامه روایتی از دو دفاع مقدس، یکی در جبهه‌های جنگ هشت‌ساله ایران اسلامی با رژیم بعث و دیگری در ۱۲ روز مقاومت ایران برابر رژیم صهیونیستی است.

ویژه‌برنامه «سرزمین من»، از امروز با پخش زنده از دانشگاه افسری امام علی (ع) آغاز می‌شود و در ادامه، از سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و فرماندهی آموزش‌های هوایی شهید خضرایی پخش خواهد شد.

در این برنامه که از گروه تاریخ و اندیشه، تدارک دیده شده، فرماندهان، پیشکسوتان ارتش و استادان دانشگاه، با نگاه تحلیلی و مقایسه‌ای به دو دفاع مقدس می‌پردازند و روایتگر صلابت و ایستادگی ملتی خواهند بود که در برابر هر تجاوز، از مرز‌های میهن و عزت اسلامی دفاع کرده است.

«سرزمین من»، به تهیه‌کنندگی محمدرضا حاج‌حیدری، گویندگی سید دانیال معنوی و اجرای کارشناسی محمدعلی مومنی، هر روز از ساعت ۱۳ تا ۱۴، روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می‌شود.