مدیرکل بیمه سلامت چهارمحال و بختیاری از تولید و انتشار یک موشن گرافی آموزشی با موضوع «نسخه نویسی الکترونیکی نوین (NRX)» برای بهرهبرداری جامعه پزشکی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،محمد حیدری، از تولید محتوای آموزشی جدیدی در قالب موشن گرافی با عنوان «نسخه نویسی الکترونیکی نوین (NRX)» خبر داد.
وی گفت: این محتوای دیداری برای اطلاعرسانی اثربخش و آموزش خدمات و فعالیتهای سازمان، به ویژه به منظور ارتقا و بهروزرسانی سامانه نوین نسخهنویسی الکترونیک تولید شده است.
حیدری افزود: این موشن گرافی آموزشی از طریق نشانی اینترنتی cb.ihio.gov.ir در دسترس جامعه پزشکی قرار گرفته است تا آنان بتوانند از این محتوای آموزشی برای آشنایی بیشتر با سامانه NRX استفاده کنند.