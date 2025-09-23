پخش زنده
سازمان هواشناسی برای مناطقی از شمال کشور بارندگی پیش بینی و هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما براساس پیش بینی سازمان هواشناسی امروز در استان های ساحلی خزر ارتفاعات و دامنه در استانهای تهران، البرز و قزوین در برخی ساعات بارندگی رعد و برق و وزش باد شدید موقت رخ می دهد.
برای شرق گیلان، مازندران، ارتفاعات و دامنه در استانهای تهران، البرز و قزوین هشدار سزح نارنجی صادر شده است.
در این مناطق بارش باران، رعدوبرق، وزش باد نسبتا شدید و خطر بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها و سیلابی شدن مسیلها وجود دارد.
در جنوب استان های سیستان و بلوپستان کرمان و ارتفاعات هرمزگان رگبار رعد و برق پراکنده و وزش باد شدید موقت و خیزش گرد و خاک پیش بینی شده است