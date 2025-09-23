به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ اول شهریور را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین خبری روزنامه‌ها و شبکه‌های خبری هند

روزنامه تایمز آو ایندیا

- شهباز شریف می‌گوید کشمیر در مرکز روابط قرار دارد

- افزایش هزینه روادید H-۱B کاخ سفید هشدار می‌دهد؛ می‌گوید ۴۰ هزار شغل فناوری اطلاعات در ایالات متحده به خارجی‌ها واگذار شده است

- فناوری اطلاعات هند خود را برای هزینه ۱۰۰ هزار دلاری ویزای H-۱B آماده می‌کند؛ شرکت‌ها برای کاهش شوک به برون‌سپاری و استخدام‌های محلی روی می‌آورند

- "هند برای ایالات متحده از اهمیت حیاتی برخوردار است": آنچه روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با جایشانکار در بحبوحه هرج و مرج H-۱B گفت

- توپ طلا: دمبله یامال را شکست داد. بوماتی سومین جایزه متوالی را کسب کرد

- مردی از اوتارکاند که قصد داشت به دانشگاه روسیه برود، 'به جبهه جنگ در اوکراین اعزام شد'

- "خوب نیست": ترامپ، مسکن تایلنول را به اوتیسم ربط می‌دهد؛ لوکوورین به عنوان درمان پیشنهاد شده است

- ایندرجیت سینگ گوسال، مردی که مسولیت را پس از نیجار به دست گرفت، در کانادا نگهداری می‌شود

- فرودگاه دانمارک پس از مشاهده پهپاد‌های ناشناس تعطیل شد؛ ۴۰ پرواز لغو شد

- چگونه حکم دادگاه عالی، احزاب سیاسی را از اتهام آزار جنسی مبرا می‌کند. با دور نگه داشتن احزاب سیاسی از شمول قانون POSH، هزاران زن - از نمایندگان منتخب گرفته تا داوطلبان - بدون حمایت در برابر آزار جنسی رها شده‌اند.

- پس از تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده، ترامپ، مبنی بر افزایش چشمگیر هزینه روادید H-۱B از ۱۰، ۰۰۰ دلار به ۱۰۰، ۰۰۰ دلار، غول‌های فناوری در حال فراخواندن متخصصان H-۱B خود هستند. این اقدام، بحث پیرامون برنامه H-۱B را که در حرفه رهبران فناوری مانند ایلان ماسک، ساتیا نادلا و ساندار پیچای نقش مهمی داشته است، دوباره زنده کرده است.

- حماس سه فلسطینی را به اتهام همکاری با اسرائیل در ملاء عام اعدام کرد

- "به تعهد تاریخی خود وفادار است": فرانسه کشور فلسطین را در سازمان ملل به رسمیت شناخت

شبکه خبری تلویزیونی ایندیا تودی

- روبیو پس از دیدار با جایشانکار در بحبوحه جنجال روادید، گفت: هند برای ایالات متحده بسیار مهم است

- آمریکا ممکن است پزشکان را از پرداخت هزینه ۱۰۰ هزار دلاری روادید H-۱B معاف کند

- وزارت دارایی، خرج کردن برای هدایای جشن دیوالی را ممنوع کرد و به همه دستور داد که از آن پیروی کنند. آخرین اطلاعیه وزارت دارایی به عنوان بخشی از تلاش‌های مداوم دولت برای اجرای انضباط مالی و محدود کردن هزینه‌های غیرضروری منتشر شده است.

- اعتراضات گسترده در حمایت از فلسطین در سراسر ایتالیا به وقوع پیوست و معترضان با پلیس درگیر شدند، جاده‌ها و بنادر را مسدود کردند و به ایستگاه‌ها و اموال عمومی در اعتراض به کشتار‌های جنگ غزه و امتناع جورجیا ملونی، نخست‌وزیر، از حمایت از تشکیل کشور فلسطین، آسیب رساندند.

- پسر ۱۳ ساله افغان به مدت ۲ ساعت در چرخ‌های هواپیما پنهان شد و در دهلی فرود آمد. این پسر دستگیر و به نیروی امنیتی صنعتی مرکزی تحویل داده شد که او را برای بازجویی به پایانه ۳ فرودگاه بردند

روزنامه هندوستان تایمز

- بخش‌های بزرگی از کلکته پس از بارندگی شدید قبل از مراسم مذهبی دورگا پوجا، دچارآبگرفتگی شد.

- "ناگهان اتفاق افتاد": مدیرعامل جی‌پی‌مورگان در مورد هزینه روادید H-۱B؛ قصد دارد با ذینفعان تعامل کند

- آخرین مراسم زوبین گارگ: جسد خواننده به ورزشگاه ساروساجای منتقل می‌شود

- شریاس آیر ساعاتی قبل از بازی با استرالیا از کاپیتانی تیم هند A استعفا داد؛ دلایل آن نامشخص است

- مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز دوشنبه در حاشیه هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مقر سازمان ملل متحد، با اس. جایشانکار، وزیر امور خارجه هند، در هتل لوته نیویورک پالاس دست دادند