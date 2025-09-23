رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد اعلام کرد: همه واحد‌های مشاوران املاک این شهرستان به سامانه «کاتب» متصل شده‌اند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد گفت: با هدف پیشگیری از تخلفات صنفی و ساماندهی معاملات ملکی همه واحد‌های مشاوران املاک این شهرستان به سامانه «کاتب» متصل شده‌اند.

محمدعلی اصل‌مرزی افزود: در این زمینه از مجموع ۳۵۰ واحد مشاور املاک، تاکنون ۲۶ واحد به دلیل تخلف پلمب و ۶۰ واحد فاقد اعتبار نیز با حکم دستگاه قضایی ابطال شده‌اند.

اصل‌مرزی تصریح کرد: بر اساس مقررات، همه فعالان صنف مشاوران املاک ملزم هستند کلیه معاملات خود را در سامانه «کاتب» ثبت کنند. این اقدام، از بروز دعاوی ناشی از اسناد قولنامه‌ای و مالکیت‌های نامشخص جلوگیری می‌کند.

اصل‌مرزی تأکید کرد: مشاورانی که به سامانه متصل نباشند، امکان تنظیم پیش‌نویس قرارداد را نخواهند داشت و هرگونه معامله خارج از این سامانه تخلف محسوب می‌شود.

رئیس اداره صمت بروجرد با اشاره به ضرورت هوشیاری شهروندان خاطرنشان کرد: مردم باید از مراجعه به مشاوران املاک غیرمجاز یا فاقد پروانه خودداری کنند تا درگیر مشکلات حقوقی و تبعات ناشی از قرارداد‌های غیررسمی نشوند.

وی در پایان گفت: با واحد‌های فاقد پروانه و نیز آن دسته از مشاوران املاک دارای پروانه که از اتصال به سامانه کاتب خودداری کنند، برخورد قانونی و پلمب دفتر صورت خواهد گرفت.