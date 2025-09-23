نشست شورای آموزش و پرورش تفرش با هدف ارزیابی و ارتقاء تجهیزات مدارس در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

برگزاری شورای آموزش و پرورش تفرش به میزبانی فرمانداری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نشست شورای آموزش و پرورش در آستانه سال تحصیلی جدید به منظور بررسی مسائل مهم آموزشی و تربیتی در سالن جلسات فرمانداری تفرش برگزار شد.

بیاتی، نماینده مردم شهرستان‌های تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر مشارکت همگانی برای نوسازی مدارس، از موفقیت در تأمین اعتبارات قابل توجه برای تجهیزات مدارس و آسفالت محوطه‌ها خبر داد و گفت: باید همه درآمد‌های حاصل از مولدسازی در شهرستان، صرف توسعه همان شهرستان شود و بر لزوم استفاده حداکثری از توان شهرستان برای رفع نیاز‌ها و پیشرفت آموزش و پرورش تأکید کرد.

امام جمعه شهرستان، حضور فعال معلمان و مدیران در نماز جماعت را ضروری دانست و خواستار نصب تصاویر و یادبود‌های شهدای دفاع مقدس جنگ دوازده روزه در مدارس برای آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با آرمان‌های انقلاب شد.

حجت‌الاسلام اجرایی بر اهمیت ارتقای علمی و تربیتی در شهرستان به عنوان شهر علم و ادب تأکید کرد.

فرماندار شهرستان توسعه عدالت آموزشی را اولویت اصلی دانست و بر اهمیت نقش گروه‌های مردمی و افراد مؤثر در پیشبرد اهداف آموزش و پرورش تأکید کرد.

میقانی دفاع مقدس را “مدرسه‌ای بزرگ برای نسل‌ها” خواند و خواستار توجه ویژه به مدارس شبانه‌روزی به عنوان محلی برای پرورش نخبگان شد.