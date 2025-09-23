درقالب پویش #با_من
بهرهبرداری از ۲۱۳ مدرسه تا مهر سال آینده در شهرستان مشهد
۲۱۳ مدرسه تا مهر سال آینده درقالب پویش #با_من در شهرستان مشهد به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، فرماندار مشهد در ششمین نشست شورای اداری شهرستان گفت: طرحهای گوناگون برای افزایش سرانه آموزشی شهرستان مشهد در حال پیگیری است و بنا داریم تا هفتهای حداقل ۲ مدرسه افتتاح کنیم.
سیدحسن حسینی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: هشت سال دفاع مقدس و دفاع مقدس ۱۲ روزه یک دانشگاه برای همه ما بود که در آن صحنههای پرشوری از همبستگی میان اقشار و قومیتها شکل گرفت.
وی افزود: همه مردم پای کشور بودند و به شکل صمیمانه از کیان کشور دفاع کردندکه این امر تکلیف ما را برای خدمت به مردم سنگین میکند.
حسینی همچنین با بیان اینکه مدیران دستگاههای اجرایی باید طرحهای عمرانی خود را احصا کنند، تصریح کرد: اینکه اعتباری تخصیص پیدا کند و جذب نشود، به هیچ عنوان پذیرفته نیست بنا براین مدیران برای تخصیص اعتبارات هم باید پیگیر باشند.
وی با اشاره به انتخابات پیش رو تاکید کرد: ۲۰۵۰ صندوق اخذ رای در شهرستان مشهد پیشبینی شده است که این آمار بیش از ۵۰ درصد ظرفیت استان را شامل میشود.