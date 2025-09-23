آئین آغاز رسمی سال تحصیلی جدید با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان استانی در دبیرستان چمران ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ همزمان با سراسر کشور در مراسم ویژه ای که در دبیرستان صد ساله چمران ارومیه برگزار شد بیش از ۶۷۰ هزار دانش آموز در آذربایجان غربی سال تحصیلی جدیدرا در مقاطع مختلف آغاز کردند.



آذربایجان غربی امسال با حضور ۶۷۰ هزار دانش آموز و ۴۲ هزار فرهنگی به استقبال سال تحصیلی جدید رفته است از این تعداد ۵۹ هزار دانش آموز پایه هفتم مقطع متوسطه استان با برگزاری جشن جوانه‌ها راهی مدارس شدند و ۵۷ هزار کلاس اولی از روز گذشته سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.

احمد محمود زاده معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش در آیین بازگشایی مدارس آذربایجان غربی حضور دارد.

دبیرستان چمران ارومیه امسال صدمین سال تاسیس خودرا جشن می گیرد.