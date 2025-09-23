پخش زنده
هنرمند صنایع دستی از استان قم در سومین دوره جشنواره بینالمللی صنایعدستی ازبکستان مقام دوم را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سومین جشنواره بینالمللی صنایعدستی ازبکستان که از ۲۸ تا ۳۰ شهریور امسال در شهر تاریخی خوقند (کوکند) ازبکستان برگزار شد، با درخشش هنرمندان متعددی از سراسر جهان به کار خود پایان داد.
در این رویداد که با حضور ۷۱ کشور و بیش از ۳۰۰ استاد و صنعتگر از رشتههای گوناگون برگزار شد، علیاکبر رمضانی، هنرمند برجسته ایرانی از استان قم در رشته انگشترسازی موفق به کسب مقام دوم این رقابت شد.
آیین اختتامیه این جشنواره با حضور وزیر صنایعدستی ازبکستان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان و شهردار کوکند برگزار و جوایز برگزیدگان در بخشهای مختلف به آنان اهدا شد.
علیاکبر رمضانی با ارائه مجموعهای از آثار فاخر انگشترسازی سنتی ایران توانست، توجه داوران بینالمللی جشنواره مذکور را جلب کند و در میان هنرمندان برجسته دنیا جایگاه دوم را از آن خود سازد.
این جشنواره، که یکی از مهمترین رویدادهای صنایعدستی آسیای میانه به شمار میرود، شامل نمایشگاههای زنده، کارگاههای آموزشی، مسابقات تخصصی و بازار فروش آثار بود و در طول سه روز برگزاری خود بیش از ۷ میلیارد سُوم ازبکستان (معادل ۳۵۰ میلیارد ریال) فروش محصولات صنایعدستی را ثبت کرد.