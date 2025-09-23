فرماتده انتظامی پایتخت گفت.: در دفاع مقدس ۱۲ روزه، ۱۷ پلیس در حمله موشکی رژیم صهیونیستی به ستاد فرماندهی انتظامی تهران شهید شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی پایتخت، صبح امروز در دبیرستان «هدایت» اظهار کرد: در ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹، صدام به نیابت از آمریکا به ایران حمله کرد و جنگ تحمیلی آغاز شد؛ جنگی که هشت سال به طول انجامید و در نهایت با پیروزی ملت ایران پایان یافت.

وی افزود: این پیروزی مرهون خون ۲۱۳ شهید بود که اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک ایران به دست دشمن بیفتد.

فرمانده انتظامی پایتخت ادامه داد: در جریان دفاع ۱۲ روزه، رژیم صهیونیستی ناجوانمردانه به کشورمان حمله و جمعی از دانشمندان و فرماندهان ما را به شهادت رساند، اما در کوتاه‌ترین زمان، جانشینان آنان معرفی و جایگزین شدند.

محمدیان با اشاره به واکنش ایران به این حملات تصریح کرد: بیش از ۵۰ هزار شکایت برای دریافت خسارت از دولت اسرائیل ثبت شد که این امر نشان‌دهنده موفقیت حملات ایران در پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی است.

وی یادآور شد: در روز سوم این حملات ناجوانمردانه، ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ هدف دو موشک قرار گرفت و ۱۷ نفر از مأموران پلیس به شهادت رسیدند؛ یکی از این شهدا، سردار اصغر شامی بود که در همان مرکز خدمت می‌کرد.

محمدیان تأکید کرد: امروز مأموران فرماندهی انتظامی تهران بزرگ فرزند این شهید بزرگوار را تا مدرسه همراهی کردند تا به او نشان دهند که تمام کادر مدرسه و مأموران پلیس منطقه در کنار او هستند و جای خالی پدر شهیدش را پر می‌کنند تا احساس تنهایی نداشته باشد.