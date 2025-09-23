پخش زنده
امروز: -
۲۶۷ هزار دانشآموز استان اردبیل در مقاطع مختلف سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ را آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: در سال تحصیلی جدید، ۱۱ هزار کلاس درس در قالب ۲ هزار و ۷۳۱ مدرسه و ۱۸ هزار و ۷۰۰ معلم پذیرای دانشآموزان مقاطع و پایههای مختلف هستند.
سیداردشیر رشیدی آلهاشم اضافه کرد: برای آغاز سال تحصیلی جدید در استان اردبیل طوری برنامهریزی شده که هیچ کلاس بدون معلم و کتاب وجود نداشته باشد و برای این کار علاوه بر به کارگیری و ساماندهی معلمان تازه استخدام شده، از خدمات معلمان بازنشسته نیز استفاده شده است.