فرزند شهیدی که با همراهی مسئولان آموزش و پرورش اصفهان به مدرسه رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان صبح امروز سه فرزند شهید علی اصغر صفری با نام‌های علی، محمد و فاطمه را از خانه تا مدرسه بدرقه کرد.

محمدرضا نظریان در این آیین آموختن درس معرفت از خانواده شهدا را الزامی دانست و گفت: شهدا دانش‌آموخته مدرسه عشق است.

پاسدار علی اصغر صفری دی ماه امسال در حملات رژیم صهیونیستی به کشور در اصفهان شهید شد واز این شهید مدافع وطن سه فرزند به یادگار مانده است.