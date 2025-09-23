به مناسبت هفته دفاع مقدس نشست بصیرتی جهاد تبیین در حوزه ها و پایگاه های بسیج شهرستان حاجی‌آباد با حضور بسیجیان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سرهنگ سجاد دهقانی فرمانده ناحيه مقاومت بسیج سپاه شهرستان حاجی آباد گفت: این نشست با محوریت دفاع مقدس، دفاع مقدس ۱۲ روزه و مسائل سیاسی برگزار شد.

مسئول دفتر حوزه نمايندگی ولی فقیه در سپاه حاجی آباد با تبیین دلایل پیروزی ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: فرماندهی جنگ توسط ولی فقیه و رهبر حکیم انقلاب و همچنین وحدت و انسجام ملی از مهمترین دلایل پیروزی ما در این جنگ است.

حجت الاسلام محمدجواد حاجی حسینی به اهمیت نقش آفرینی بسیجیان در جهاد تبیین و بصیرت‌افزایی اشاره کرد و گفت: یکی از ابزارهای دشمن در جنگ شناختی ترویج بی‌حجابی و تهاجم فرهنگی است که بسیجیان باید با روشنگری و بصیرت افزایی در جامعه توطئه دشمنان را خنثی کنند.