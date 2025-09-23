بعدازظهر، برای دانشآموزان کفش بخرید
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با تأکید بر اهمیت انتخاب کفش استاندارد برای دانشآموزان، گفت: بهترین زمان خرید کفش بعدازظهر است، زمانی که پا در بزرگترین اندازه خود قرار دارد و والدین میتوانند سایز دقیقتر را انتخاب کنند.
دکتر «محمد حسین جبه داری»، متخصص طب فیزیکی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گفت: کفش مدرسه باید سبک، انعطافپذیر و دارای تهویه مناسب باشد تا از خستگی و تعریق پا جلوگیری کند؛ داشتن فضای کافی در پنجه کفش، استفاده از کفی ارتوپدی و پاشنه کوتاه و پهن با ارتفاع ۲ تا ۳ سانتیمتر به حفظ تعادل، حمایت از قوس کف پا و پیشگیری از مشکلات اسکلتی و کمردرد کمک میکند.
جنس و سایز مناسب
این متخصص طب فیزیکی توصیه کرد: کفشها بهتر است از چرم طبیعی یا پارچه باکیفیت باشند و بند یا چسب آنها طوری تنظیم شود که اندازه دقیق پا را فراهم کند، همچنین فاصله نوک انگشتان تا جلوی کفش باید یک تا یکونیم سانتیمتر باشد و حتما با پوشیدن جوراب امتحان شود.
کفش، جا باز نمی کند!
دکتر جبهداری همچنین تأکید کرد: والدین هنگام خرید هر دو لنگه کفش را امتحان کنند، زیرا پای راست و چپ ممکن است اندازه متفاوت داشته باشد و کفش باید برای هر دو پا راحت باشد.
وی یادآور شد: خیلی از افراد بر این باورند که کفش بعد از مدتی جا باز میکند، اما این باور، اثبات علمی ندارد و کفش تنگ یا نامناسب میتواند سلامت پا را به خطر بیندازد.
کفش ورزشی یا رسمی؟
وی با اشاره به اینکه کفش ورزشی برای استفاده روزمره مناسبتر از کفش رسمی است، افزود: کفش ورزشی سبک، انعطافپذیر، دارای تهویه مناسب و ضربهگیر است به همین دلیل برای استفاده روزمره مناسب تر است؛ کفش رسمی ظاهر مرتبی دارد اما انعطاف و تهویه آن کمتر است و استفاده طولانی از آن ممکن است سلامت پا را به خطر بیندازد.
استفاده از کفش نامناسب چه عوارضی دارد ؟
به گفته دکتر جبهداری، استفاده از کفش غیر استاندارد میتواند باعث تاول، میخچه، پینه، ناخن فرورفته و مشکلات اسکلتی و عضلانی مانند کمردرد، زانودرد، صافی کف پا، انحراف شست، تغییر الگوی راه رفتن و قوز کردن شود.
به گفته وی کفش های نامناسب و غیر استاندارد موجب خستگی، کاهش تمرکز و افت مشارکت دانش آموز در فعالیتهای روزانه خواهد شد و در بلندمدت زمینه آرتروز زودرس و ناهنجاریهای قامتی را فراهم میکند.
دکتر جبهداری در پایان یادآور شد: کفش مدرسه بخشی از سلامت و بهداشت دانشآموز است و انتخاب درست آن میتواند نقش تعیینکنندهای در کیفیت زندگی آنان داشته باشد.