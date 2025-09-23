به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ سفیر ایران در چین، در مراسم آغاز سال تحصیلی در مدرسه امام خمینی (ره) پکن در سخنانی مسئله تحصیل دانش آموزان ایرانی در خارج از کشور و تعلیم و تربیت نسل آینده مبتنی بر آموزه‌های دین مبین اسلام و فرهنگ غنی ایرانی را اصلی مهم عنوان کرد و از آمادگی سفارت ایران برای کمک و همراهی با دانش آموزان ایرانی مقیم چین و خانواده‌های آنان خبر داد.

رحمانی فضلی با اشاره به برخی محدودیت‌ها در مدارس ایرانی خارج از کشور گفت: وظیفه همه ما است که در چنین شرایطی دست در دست هم داده و با کمک یکدیگر در راستای تعلیم و تربیت نسل آینده ایران اسلامی در هر جای جهان تلاش کنیم.

سفیر ایران در چین به دانش آموزان ایرانی ساکن چین هم توصیه کرد، با توکل بر خداوند متعال و با هدف تقویت بنیه علمی خود برای ساختن ایران اسلامی در سال جدید تحصیلی بیش از پیش تلاش کنند.

مجتمع امام خمینی (ره) پکن یکی از قدیمی‌ترین مدارس ایرانی خارج از کشور است که امسال میزبان حدود ۵۰ دانش آموز ایرانی در مقاطع ابتدایی تا دبیرستان خواهد بود.