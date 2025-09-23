به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرمانده انتظامی استان لرستان، با تبریک فرارسیدن سال تحصیلی جدید اظهار داشت: پلیس لرستان از نخستین روز مهر با توکل بر خداوند متعال، و با بهره‌گیری از تجارب گذشته واتخاذ تمهیدات لازم اعم از ترافیکی، انتظامی و به‌کارگیری ظرفیت عظیم مردمی، در میدان خدمت حضور خواهد داشت تا محیطی امن، آرام و سرشار از امید برای جامعه دانش‌آموزی فراهم شود.

سردار محمدرضا هاشمی‌فر با بیان اینکه امنیت و آرامش فرزندان این مرز و بوم امانتی الهی است، افزود: تمامی طرح‌های انتظامی و ترافیکی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که خانواده‌ها بدون هیچ دغدغه‌ای نسبت به اعزام فرزندان خود به مدارس اقدام کنند و مطمئن باشند پلیس همچون گذشته با همه توان حافظ جان و آسایش آنان خواهد بود.

فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به جایگاه معنوی آغاز سال تحصیلی تصریح کرد: آغاز مهر جلوه‌ای از حرکت به سوی نور، دانایی و بالندگی است و پلیس لرستان با نگاه اعتقادی و روحیه حماسی، این فرصت را به میثاقی تازه برای خدمت، امنیت‌آفرینی و همراهی با جامعه فرهنگی و دانش‌آموزی تبدیل خواهد کرد.