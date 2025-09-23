پخش زنده
محدوده وسیعی از ارتفاعات شمالی شهرستان دماوند بهصورت رسمی به عنوان منطقه شکار ممنوع «تار و هویر» اعلام و ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ، با اشاره به جزئیات این مصوبه گفت: محدوده این منطقه از دلیچایی در امتداد خطالراس به سمت غرب تا لاسم، سپس ضلع جنوبی پارک ملی و منطقه شکار ممنوع لار تا پاسگاه ایرا ادامه داشته و از آنجا به سمت شرق ارتفاعات روستاهای جورد و وسکاره، شمال مبارکآباد، مشا و تیزاب را دربرمیگیرد. همچنین بخشهایی از شمال روستای چنار شرق، دامنه کوههای آینهورزان، خسروان، جابان و آرو تا پس از پل دلیچایی نیز در این محدوده قرار دارد.
عباسنژاد با تأکید بر اهمیت تعیین مناطق شکار ممنوع به عنوان حاشیه حفاظتی برای مناطق چهارگانه، افزود:هدف از این اقدام، بهبود زیستگاهها و تقویت جمعیت حیاتوحش است. منطقه شکار ممنوع تار و هویر با هدف حفاظت از محیط پیرامونی اثر طبیعی و ملی دریاچههای تار و هویر و همچنین صیانت از حوزههای آبریز ارزشمند بالادست شهرستان دماوند مصوب شده است.
وی در پایان اعلام کرد: در پاییز امسال سرشماری حیات وحش در کل محدوده این منطقه انجام خواهد شد و حضور محیطبانان یگان حفاظت شهرستان دماوند همراه با گشتها و پایشها در منطقه شدت خواهد یافت.