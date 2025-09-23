به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان، صبح امروز سه‌شنبه یکم مهرماه ۱۴۰۴، پیش از عزیمت به نیویورک برای شرکت و ایراد سخنرانی در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ضمن تشریح اهداف و فرصت‌های پیش رو در این سفر، به اهمیت این نشست جهانی اشاره کرد و اظهار داشت: مجمع عمومی سازمان ملل فرصتی ارزشمند است که سران تمام کشورها، دیدگاه‌ها و مواضع خود را در آن مطرح می‌کنند. ما نیز در این چارچوب، بر مبنای باور‌ها و اصول خود، نظرها و دیدگاه‌های ملت ایران را به روشنی بیان خواهیم کرد.

رئیس جمهور با اشاره به شعار محوری امسال مجمع عمومی تحت عنوان «همگرایی و پیشرفت برای همه» تأکید کرد: اگر چه چنین شعاری به عنوان آرمان مشترک بشری مطرح است، اما در عمل شاهد بروز یکجانبه‌گرایی، تمامیت‌خواهی و بهره‌برداری ظالمانه برخی قدرت‌ها از ابزار‌های خود علیه دیگر ملت‌ها هستیم. این رویکرد‌ها متأسفانه به بهای جان انسان‌های بی‌گناه تمام می‌شود. آیا این شعار‌ها که به اسم همگرایی سر داده می‌شود، یعنی این‌که همه را باید بکشند تا هرچه که آنها گفتند بشود، یا این‌که هر کسی با هر قومیتی و نژادی و هر سلیقه‌ای، حق زندگی کردن در این کره خاکی را دارد و حق دارد از نعمت‌های خدا استفاده کند و به حقوق دیگران هم تجاوز نکند!

آقای پزشکیان با ابراز نگرانی عمیق از اوضاع انسانی در غزه خاطرنشان کرد: دردناک است که کودکان در این سرزمین از گرسنگی و بی‌دارویی جان می‌سپارند، در حالی‌که بمباران‌ها ادامه دارد و قدرت‌های مدعی تمدن، دموکراسی و حقوق بشر، آشکارا از رژیم اشغالگر قدس حمایت می‌کنند. این تناقض آشکار میان ادعا و عمل، پرسشی جدی در برابر وجدان بشری و نهاد‌های بین‌المللی قرار داده است.

رئیس جمهور تصریح کرد: موضع ما روشن است؛ ما بر اصول صلح، امنیت، عدالت، حق‌گرایی و انسانیت پای می‌فشاریم و در جریان این سفر تلاش خواهیم کرد تا این دیدگاه‌ها را به‌صراحت در مجمع عمومی مطرح کنیم. همچنین در حاشیه اجلاس، در صورت فراهم بودن زمینه، با سران کشورها، کارشناسان، ایرانیان مقیم و دیگر گروه‌ها دیدار و گفت‌و‌گو خواهیم داشت.

آقای پزشکیان با تأکید بر ضرورت گفت‌و‌گو و تفاهم میان ملت‌ها افزود: اگر همگان در مسیر حق، عدالت، صداقت و راستی گام بردارند، مجالی برای مناقشه باقی نمی‌ماند. اختلافات صرفاً زمانی تشدید می‌شود که برخی کشور‌ها بر زورگویی، سلطه‌طلبی و تخریب اصرار ورزند.

رئیس جمهور در پایان خاطرنشان کرد: اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل فرصتی استثنایی برای طرح صریح مواضع ملت ایران و تأکید بر اصول همگرایی مبتنی بر عدالت، احترام به تمامیت ارضی کشور‌ها و حق حیات و امنیت برای همه انسان‌هاست. ما بر این باوریم که امنیت و صلح باید برای همه ملت‌ها تضمین شود، نه آنکه تنها رژیم صهیونیستی امنیت را حق خود بداند. ان‌شاءالله با توکل بر خدا، در این اجلاس بتوانیم حقایق و باور‌های خویش را با صدایی رسا به گوش جهانیان برسانیم.