اجرای طرح ملی از آبخیز تا جالیز در کهگیلویه و بویراحمد
بگفته فرازی جهش کشاورزی در کهگیلویه و بویراحمد با اجرای طرح ملی از آبخیز تا جالیز محقق میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، نشست بررسی طرحهای عمرانی مشترک سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد و بسیج سازندگی سپاه و قرارگاه امام حسن مجتبی (عج) برگزار شد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در این نشست گفت: با هم افزایی جهاد کشاورزی و بسیج سازندگی طرح ملی از آبخیز تا جالیز درکهگیلویه و بویراحمد اجرا میشود. رضا فرازی بر ضرورت اجرای طرحهای این سازمان با بالاترین کیفیت ممکن و همچنین تسریع در زمانبندی اجرای آنها تأکید کرد و افزود: این امر با هدف بهرهبرداری بهینه از منابع و افزایش رضایتمندی مردم استان است. فرازی با تأکید بر رفع محرومیتها، از آمادگی ک سازمان جهاد کشاورزی استان برای همکاری با بسیج سازندگی با هدف تحقق اهداف توسعهای خبر داد؛ و افزود: در این جلسه برای پیشبرد هرچه سریعتر و کارآمدتر طرحهای مشترک و تضمین کیفیت اجرایی طرح ملی از آبخیز تا جالیز تصویب شد. در این نشست مقرر شد بسیج سازندگی نسبت به جمعآوری همه اسناد مربوط به هزینهها و فعالیتهای طرحها اقدام کند.