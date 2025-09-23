به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، نشست بررسی طرح‌های عمرانی مشترک سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد و بسیج سازندگی سپاه و قرارگاه امام حسن مجتبی (عج) برگزار شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در این نشست گفت: با هم افزایی جهاد کشاورزی و بسیج سازندگی طرح ملی از آبخیز تا جالیز درکهگیلویه و بویراحمد اجرا می‌شود.

رضا فرازی بر ضرورت اجرای طرح‌های این سازمان با بالاترین کیفیت ممکن و همچنین تسریع در زمان‌بندی اجرای آنها تأکید کرد و افزود: این امر با هدف بهره‌برداری بهینه از منابع و افزایش رضایتمندی مردم استان است.

فرازی با تأکید بر رفع محرومیت‌ها، از آمادگی ک سازمان جهاد کشاورزی استان برای همکاری با بسیج سازندگی با هدف تحقق اهداف توسعه‌ای خبر داد؛ و افزود: در این جلسه برای پیشبرد هرچه سریع‌تر و کارآمدتر طرح‌های مشترک و تضمین کیفیت اجرایی طرح ملی از آبخیز تا جالیز تصویب شد.

در این نشست مقرر شد بسیج سازندگی نسبت به جمع‌آوری همه اسناد مربوط به هزینه‌ها و فعالیت‌های طرحها اقدام کند.