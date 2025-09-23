پخش زنده
همزمان با هفته دفاع مقدس، ویژه برنامه «کاروان اقتدار» با هدف نمایش بخشی از دستاوردهای نظامی و علمی جمهوری اسلامی ایران در یزد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سردار غلامی فرمانده سپاه الغدیر استان یزد گفت: این کاروان هر شب در ۱۰ محله اسلامی از جمله میدان حج امامشهر، حسینیه نجفآباد، بوستان آزادشهر و پارک کوهستان اجرا خواهد شد.
وی با تشریح محتوای برنامه افزود: در این کاروان، خودروهای اعزام به جبهه، خودروهای کمکهای مردمی بهصورت نمادین، خودرو لانچر موشک بهعنوان نماد اقتدار موشکی جمهوری اسلامی و خودروی حامل ماکتهای اقتدار علمی به نمایش گذاشته میشود.
فرمانده سپاه الغدیراستان یزد خاطرنشان کرد: این برنامهها با هدف ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و آشنایی نسل جوان با دستاوردهای انقلاب اسلامی طراحی شده است.