به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون دانشگاه لرستان گفت: در مهرسال جاری، دانشگاه لرستان در ۱۴ رشته تحصیلی جدید در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری اقدام به پذیرش دانشجو خواهد کرد.

کیانوش بارانی بیرانوند افزود: مجوز ایجاد این رشته‌ها در دانشگاه، از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شد و بر اساس آن، ۵۷ دانشجو در مقطع کارشناسی‌ارشد و ۸ دانشجو در مقطع دکترا، پذیرش خواهند شد.

معاون دانشگاه لرستان این رشته‌های جدید در مقطع کارشناسی‌ارشد را شامل جغرافیای سیاسی (ژئوپلیتیک)، مترجمی زبان عربی، میکروبیولوژی گرایش میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا، ریاضی کاربردی (گرایش معادلات دیفرانسیل و دستگاه‌های مکانیکی و گرایش ریاضی مالی)، مهندسی مکانیک (گرایش طراحی کاربردی و گرایش تبدیل انرژی)، علوم و مهندسی مرتع (گرایش گیاهان دارویی و صنعتی)، علوم و مهندسی باغبانی (گرایش درختان میوه)، علوم دامی (گرایش ژنتیک و اصلاح دام و طیور)، علوم و مهندسی شیلات (گرایش تکثیر و پرورش آبزیان). عنوان کرد.

بارانی بیرانوند، افزود: همچنین رشته‌های جدید در مقطع دکترای تخصصی نیز شامل آگروتکنولوژی (گرایش علوم علف‌های هرز)، علوم و مهندسی آب (گرایش آبیاری و زهکشی)، نانوشیمی هستند.

وی ادامه داد: این دانشگاه، اکنون دارای ۴۸ رشته کارشناسی، ۱۰۷ رشته کارشناسی‌ارشد، ۵۲ رشته دکترای تخصصی و یک‌رشته دکترای عمومی دامپزشکی است.

معاون دانشگاه لرستان با اشاره به اهمیت گسترش رشته‌های نوین در دانشگاه لرستان تأکید کرد: تلاش شده است ورود رشته‌های جدید، همسو با نیاز‌های علمی منطقه‌ای و ملی باشد.