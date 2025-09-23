پخش زنده
زنگ مهر و ایثار و مقاومت در خراسان جنوبی برای ۱۹۵ هزار دانشآموز به صدا درآمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سال تحصیلی جدید صبح امروز همزمان با سراسر کشور در خراسان جنوبی آغاز شد و زنگ مهر و مقاومت در مدارس استان نواخته شد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در مراسم بازگشایی مدارس خراسان جنوبی که در هنرستان اندیشه شهرستان خوسف برگزار شد، گفت: با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، بیش از ۱۹۵ هزار دانشآموز در هزار و ۹۴۵ مدرسه استان راهی کلاسهای درس شدند.
مرتضوی افزود: در کنار دانشآموزان، ۱۵ هزار معلم و فرهنگی در استان فعالیت آموزشی و تربیتی را بر عهده دارند.
وی گفت: با جذب نیروهای جدید و برنامهریزیهای انجام شده، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ هیچ کلاس در سال تحصیلی جدید بدون معلم نمیماند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: آغاز سال تحصیلی جدید با ایام گرامیداشت هفته دفاع مقدس تقارن یافته و یادآور رشادتهای شهیدان، بهویژه شهدای معلم و دانشآموز است که نامشان برای همیشه در تاریخ ماندگار خواهد بود.
مهدی مرتضوی با بیان اینکه خراسان جنوبی همواره خاستگاه علم، ادب و فرهنگ ایران اسلامی بوده است، افزود: از ابنحسام خوسفی شاعر نامدار حماسههای عاشورایی گرفته تا دکتر غلامحسین شکوهی پدر علم تعلیم و تربیت ایران و وزیر آموزش و پرورش کنونی، همگی جلوههایی از جایگاه رفیع این دیار در عرصه فرهنگ و دانش هستند.
وی گفت: امروز نیز دانشآموزان استان با افتخارآفرینی در المپیادهای علمی، درخشش در پرسش مهر، کسب ۳۱ رتبه زیر ۱۰۰ کنکور سراسری و دستیابی به رتبه دوم معدل نهایی کشور، نشان دادهاند که استعدادهای آنان در صورت حمایت میتواند قلههای بلندتری را فتح کند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با تشریح برنامههای آموزش و پرورش استان در سال تحصیلی جدید افزود: تاکنون بیش از ۲۵۲ میلیارد تومان توسط خیرین مدرسهساز برای توسعه و تجهیز مدارس استان جذب شده که نقش مهمی در ارتقای زیرساختهای آموزشی خراسان جنوبی داشته است