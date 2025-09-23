گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس با شعار «ما فاتحان قله‌ایم» با اجرای ۱۸۰ برنامه فرهنگی و هنری در نقاط مختلف استان همدان در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان با بیان اینکه این برنامه‌ها با هدف نهادینه کردن فرهنگ ایثار، شهادت و آزادگی برگزار می‌شودگفت: فرهنگ دفاع مقدس ظرفیت گسترده‌ای برای جذب جوانان دارد و اگر به درستی تبیین نشود ارزش‌های آن توسط دشمنان تحریف و به نوع دیگری بیان خواهد شد.

مجید صفدریان افزود: برنامه مهمانی لاله ها، عطرافشانی، غبارروبی و گلباران گلزار مطهر شهدای استان همدان، سوم مهرماه ساعت ۱۵.۳۰ با حضور مردم، خانواده‌های شهدا و ایثارگران، مقامات و مدیران اجرایی برگزار می‌شود.

او تاکید کرد: آموزش و تجلیل از راویان دفاع مقدس و مجموعه پیام آوران ایثار، دیدار و دلجویی از خانواده شهدا و ایثارگران در قالب طرح سپاس با همکاری مدیران دستگاه دولتی، نهاد‌های نظامی و انتظامی از دیگر برنامه‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس در استان همدان است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان، برگزاری مسابقات کتابخوانی، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی، برپایی میز خدمت در محل نماز جمعه، انتشار وصیت‌نامه شهدای استان، اعزام پیام آوران ایثار به مدارس، ادارات و مساجد را از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس استان بیان کرد.

صفدریان، ثبت و ضبط خاطرات خانواده‌های شهدا و ایثارگران، برگزاری مسابقات قرآن کریم ویژه خانواده‌های شهدا و ایثارگران در تمامی شهرستان ها، تجلیل از دانش آموزان ممتاز و نیز برگزاری مسابقات ورزشی ویژه خانواده‌های ایثارگران را از دیگر برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس برشمرد.

او افزود: تبیین ارزش‌های دفاع مقدس چراغ راهی برای نسل جوان کشور است تا با روحیه خودباوری در راستای اهداف انقلاب اسلامی و زمینه سازی برای ایجاد تمدن نوین اسلامی گام بردارند و برهمین اساس تبیین فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه به ویژه نسل جوان در هفته دفاع مقدس در دستور کار قرار دارد.