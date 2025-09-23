به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، شب گذشته کاروان «یاوران ناوگان آزادی‌بخش صمود» پس از طی مسیری طولانی از استان تهران، با استقبال گرم و پرشور مردم مؤمن و انقلابی شهرستان پارسیان وارد این شهر شد.

مسئول کاروان صمود گفت: این کاروان با ۳۰ تَن از اقشار مختلف مردم و ۱۰ خودرو حرکت خود را از تهران آغاز کرده و با عبور از ۲۸ شهر کشور، در ادامه سفر خود به شهرستان پارسیان رسید.

حجت‌الاسلام محمد وافی هدف از این سفر را نمادی از همبستگی امت اسلامی با ملت مظلوم غزه دانست و افزود: این کاروان قصد دارد از بندر چابهار با کشتی به سوی غزه حرکت کند و به ناوگان دریایی صمود برای شکستن محاصره غزه بپیوندد.

وی گفت: با رفع موانع موجود، این سفر دریایی تاریخی به زودی محقق شود.

مسئول کاروان صمود افزود: در این سفر افرادی از استان‌های تهران قم یزد کاشان و خوزستان حضور دارند.

وافی با اشاره به وضعیت کاروان بین‌المللی صمود افزود: در حال حاضر ۷۳ کشتی حامل هزار و ۵۰ آزادمرد از ۴۵ کشور جهان در فاصله ۷۹۰ مایلی سواحل غزه حضور دارند.

وی گفت: اگر شرایط مهیا شود، کاروانی از آسیا نیز به این حرکت بزرگ جهانی برای شکستن محاصره غزه خواهد پیوست.

مقصد بعدی کاروان صمود، شهرستان بندر لنگه است.