وزیر دفاع: تکلیف شده سرریز علم و دانش وزارت دفاع به صنایع غیرنظامی منتقل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درحاشیه پیش راهاندازی واحد IPA پتروشیمی آرمان سپاهان واقع و آغاز ساخت نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی خورشیدی در شهرک صنعتی رازی گفت: یکی از طرحهای امروز پیش راهاندازی ایزوپروپیل الکل است که در کشور و حتی به اذعان کارشناسان در منطقه وجود ندارد.
امیر عزیز نصیرزاده افزود: یک تکلیفی در برنامه هفتم تعیین شده که سرریز علم، دانش و صنعت وزارت دفاع به بخش غیرنظامی اضافه و فعال شود.
وی تاکیدکرد: در همین راستا ۳ طرح در نظر گرفته شده که یکی پیش راهاندازی ایزوپروپیل الکل است که در کشور و حتی به اذعان کارشناسان در منطقه وجود ندارد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: این طرح در صنایع داروسازی، شیمیایی و الکترونیک کاربرد دارد، محصولی که تولید میشود کاربرد و ارزآوری قابل توجهی خواهد داشت.
امیر عزیز نصیرزاده گفت: همچنین این طرح اشتغالزایی قابل توجهی در منطقه دارد که شرکتهای پتروشیمی وزارت دفاع با بخش خصوصی در آن مشارکت کردند، امروز پیش راهاندازی شد و تا ۲ ماه دیگر محصول بیرون خواهد آمد.
وی ادامه داد: طرح دیگری در همین راستا درحال اجراست که کاربرد محصول آن در صنعت پتروشیمی است، ۴۰ درصد پیشرفت داشته است که از آن بازدید کردیم.
نصیرزاده با بیان اینکه ساخت یک طرح هم دررابطهبا تأمین برق صنایع امروز انجام میشود، تاکید کرد: باتوجهبه ناترازیهایی که در کشور وجود یک نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی احداث خواهد شد، مجموعه این طرحها نتیجه مشارکت وزارت دفاع و بخش خصوصی در صنایع غیرنظامی است.
وی، جنگهای تحمیلی دفاع مقدس و ۱۲ روزه را طرح و برنامه دشمن برای شکست انقلاب اسلامی بیان کرد و گفت: نقش رهبری امامین انقلاب در شکست توطئههای دشمنان بسیار پررنگ است.
وزیر دفاع همچنین، نقش رهبری و نقش مردم به ویژه اتحاد همدلی آنان در دفاع مقدس ۱۲ روزه دشمنان را وادار به عقب نشینی کردو افزود: خدمت به مردم از مهمترین برنامههای لشکری و کشوری است و امروز جوانان کشور در قلههای دانش و فناوری در حرکت هستند و آموزش و پرورش ما لازم است دانش را به علم و فناوری تبدیل کنند.
امیر عزیز نصیرزاده، اهمیت مدارس در کشور به ویژه به کارگیری معلمان متعهد را بسیار مهم برشمرد و گفت: دشمن در دفاع مقدس ۱۲ روزه دانشمندان ما را نشانه رفت و این نشان میدهد که دشمنان برای نسل جوان دانشمند و نخبگان ما طرح برنامه دارد.
وی افزایش تولید و تسهیل گری را در جبهه اقتصادی راهبردی دانست و افزود: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تمام ظرفیت و توان خود برای پیشبرد اهداف نظامی و کمک به بدنه اقتصادی کشور استفاده خواهد کرد چنان که امروز ۶۰ درصد پتروشیمی کشور در اختیار زیر مجموعههای وزارت دفاع است و جلوگیری از خام فروشی و ایحاد زنجیره ارزش از مهترین اهداف به شمار میرود.