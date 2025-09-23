به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این نشست که با حضور مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی و رئیس ستاد انتخابات استان برگزار شد، بهنام رضوانی، نماینده کلیبر، هوراند و خداآفرین به‌عنوان رئیس هیأت نظارت استان، رضا صدیقی نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو به‌عنوان نایب‌رئیس و فرامرز شهسواری، نماینده هشترود و چاراویماق به‌عنوان سخنگوی هیأت و جمعی از اعضای ستاد انتخابات استان نیز حضور داشتند.

در این جلسه اسماعیل آذریان به‌عنوان دبیر هیأت نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی استان معارفه شد.