با استقرار دبیرخانه هیأت در استانداری و برگزاری نخستین جلسه هماهنگی ستاد انتخابات آذربایجان شرقی با اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان، عملا فرایند استقرار و آغاز به کار دبیرخانه این هیات کلید خورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این نشست که با حضور مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی و رئیس ستاد انتخابات استان برگزار شد، بهنام رضوانی، نماینده کلیبر، هوراند و خداآفرین بهعنوان رئیس هیأت نظارت استان، رضا صدیقی نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بهعنوان نایبرئیس و فرامرز شهسواری، نماینده هشترود و چاراویماق بهعنوان سخنگوی هیأت و جمعی از اعضای ستاد انتخابات استان نیز حضور داشتند.
در این جلسه اسماعیل آذریان بهعنوان دبیر هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان معارفه شد.