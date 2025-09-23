پخش زنده
امروز: -
رئیس جمهور به منظور شرکت و سخنرانی در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دقایقی قبل تهران را به مقصد نیویورک (مقر دائمی این سازمان) ترک کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «مسعود پزشکیان» صبح امروز سهشنبه یکم مهرماه ۱۴۰۴، به منظور شرکت و سخنرانی در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با بدرقه رسمی «محمدرضا عارف» معاون اول و «حجتالاسلام والمسلمین محسن قمی» معاون ارتباطات بینالملل دفتر مقام معظم رهبری، جمعی از وزرا و معاونان خود، عازم نیویورک شد.
رئیس جمهور در جریان این سفر، ضمن شرکت و سخنرانی در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با تعدادی از سران کشورهای شرکت کننده در مجمع عمومی سازمان ملل و دبیرکل این سازمان دیدار و گفتوگو خواهد داشت.
به گفته مهدی سنایی مشاور سیاسی رئیسجمهور، پزشکیان همچنین در مدت حضور در نیویورک، نشستهایی با اندیشکدهها، برخی مجامع و ایرانیان مقیم نیز خواهد داشت.