به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمد علی شاه حسینی با اعلام این خبر گفت: تعداد ۱۳۶ محکوم مالی جرائم غیر عمد به همت ستاد مردمی دیه و با مشارکت نیکوکاران یزدی در ۶ ماهه نخست سال جاری از زندان‌های استان یزد آزاد شدند و به آغوش گرم خانواده خود بازگشتند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷۰ درصد رشد داشته است.

شاه حسینی افزود: رقم بدهی این زندانیان آزاد شده مبلغ ۲۳۰ میلیارد تومان بود که با قبولی دادخواست اعسار، اخذ گذشت رضایت مندانه از شکات و آورده محکومان مبلغ ۲۰۴ میلیارد تومان تامین شده و مابقی این مبلغ از منابع این ستاد مردمی شامل کمک‌های خیران و نیکوکاران نوعدوست و تسهیلات بانک‌های عامل مبلغ ۲۶ میلیارد تومان به حساب سپرده دادگستری واریز و زمینه آزادی این ۱۳۶ نفر و بازگشت آنها به آغوش گرم خانواده فراهم شد.

وی با تشریح نوع محکومیت این مددجویان گفت: ۱۰۰ مددجو مربوط به محکومان مالی، ۲۸ محکوم مربوط به پرداخت مهریه و ۷ مددجو مربوط به نفقه و ۱ مددجو محکوم پرداخت حادثه کارگاهی بودند.

محمد علی شاه حسینی ضمن تقدیر از زحمات بی وقفه کارکنان و اعضای کمیته صلح و سازش این ستاد گفت: ۲۸ مددجو با انجام مشاوره و اصلاح ذات البین توسط مددکاران این ستاد و بدون پرداخت هیچ مبلغی و ۱۰۸ مددجو با پرداخت از منابع، شامل کمک‌های خیرین و نیکوکاران نوع دوست و تسهیلات بانک‌های عامل از زندان آزادشدند که ۱۵ مددجو زن و ۱۲۱ مددجو مرد بودند.

وی در ادامه ضمن تقدیر از همکاری ویژه صدا وسیما و شهرداری یزد در خصوص اجرای پویش وحدت رهایی ویژه آزادی زندانیان غیر عمد گفت: در سال جاری به همت ستاد مردمی دیه استان و با همکاری شورای تبلیغات اسلامی استان یزد به مناسبت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد با شکوه حضرت رسول اکرم (ص) پویش وحدت رهایی در استان اجرا و با اجرای این پویش ۱۵ زندانی غیر عمد از زندان‌های استان آزاد و به آغوش گرم خانواده خود بازگشتند.

شاه حسینی تصریح کرد: کمک به آزادی زندانیان غیر عمد در استان یزد تبدیل به یک فرهنگ حسنه شده است و ما در مناسبت‌های مختلف شاهد حضور خیرینی هستیم که هرکدام به نیتی قدم در این راه پر خیر و برکت گذاشته‌اند که برای مثال میتوان به کمک جانباز یزدی همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، کمک پزشک یزدی همزمان با روز پزشک، کمک آزاده یزدی در سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی اشاره کرد.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد در ادامه گفت: بسیاری از هنرمندان و چهره‌های مطرح استانی همواره یاور و همراه این ستاد مردمی بودند و در اجرای بسیاری از پویش‌ها به کمک این ستاد می‌آیند که میتوان به اجرای پویش تولد ماندگار که توسط مهدی صفوی زاده هنرمند محبوب و یا پویش تولد آزادی که توسط برادران حائری زاده در زمینه نمایش استان، اشاره کرد که مورد استقبال بسیاری از مردم قرار گرفته است.

وی در پایان گفت: تنها مرجع رسیدگی رسمی به آزادی زندانیان غیر عمد ستاد دیه است که نیکوکاران و خیرین همواره میتوانند با حضور در این ستاد مردمی کمک‌های خود را برای مشارکت در آزادی این زندانیان اهدا کنند و شماره تلفن ۳۶۲۹۸۲۰۰ روابط عمومی ستاد دیه استان یزد برای پاسخگویی سوالات عموم خیران و مردم نیکوکار پیش‌بینی شده است .