آسیه ثیامر دختر نخبه بوشهری است که نشانهای جهانی خود در حوزه تجهیزات پزشکی را به مادر شهید محمد احمدی جوان نخستین شهید مدافع حرم استان تقدیم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ آسیه ثیامر بانوی نخبه بوشهری در دو سه سال گذشته موفق به کسب سه نشان جهانی در حوزه اختراعات شده است.
او میگوید: نشانهای جهانی اش در حوزه تجهیزات پزشکی، یک نشان طلا، یک جایزه ویژه علوم اروپا و یک نشان برنز مسابقات تکنوفست است که آنها را به مادر شهید احمدی جوان تقدیم کرده است.
ثیامر افزود: در بزرگترین مسابقات جهانی اختراعات و فناوریهای نوین در حوزه هوافضا تکنوفِست که از ۲۶ تا ۳۰ شهریور در استانبول برگزار شد، موفق به کسب نشان نقره این مسابقات شده است.
وی گفت: یکی دیگر از اختراعات اش در صنعت کودهای کشاورزی است که با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان، در حال اجرایی کردن آن است.
ثیامر افزود: این کود گیاهی جایگزین کودهای شیمیایی میشود و علاوه بر اینکه برای رشد ارگانیک استفاده میشود، درصد مصرف آب را برای کشاورزان کاهش میدهد.
وی گفت: اگر مشکلات مالی وجود نداشت، تاکنون بیش از ۲۰ اختراع ثبت میکردم، بنابراین حمایت از ما میتواند راه را برایمان هموار کند.
ثیامر افزود: این افتخار را به مردم ایران، نخبگان، شهدا و دانشمندان سرافراز کشورمان تقدیم میکنم، زیرا باور دارم ایران با تهدید نمیایستد و با ترور متوقف نمیشود بلکه قویتر برمیخیزد.