به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ آسیه ثیامر بانوی نخبه بوشهری در دو سه سال گذشته موفق به کسب سه نشان جهانی در حوزه اختراعات شده است.

او می‌گوید: نشان‌های جهانی اش در حوزه تجهیزات پزشکی، یک نشان طلا، یک جایزه ویژه علوم اروپا و یک نشان برنز مسابقات تکنوفست است که آن‌ها را به مادر شهید احمدی جوان تقدیم کرده است.

ثیامر افزود: در بزرگ‌ترین مسابقات جهانی اختراعات و فناوری‌های نوین در حوزه هوافضا تکنوفِست که از ۲۶ تا ۳۰ شهریور در استانبول برگزار شد، موفق به کسب نشان نقره این مسابقات شده است.

وی گفت: یکی دیگر از اختراعات اش در صنعت کود‌های کشاورزی است که با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان، در حال اجرایی کردن آن است.

ثیامر افزود: این کود گیاهی جایگزین کود‌های شیمیایی می‌شود و علاوه بر اینکه برای رشد ارگانیک استفاده می‌شود، درصد مصرف آب را برای کشاورزان کاهش می‌دهد.

وی گفت: اگر مشکلات مالی وجود نداشت، تاکنون بیش از ۲۰ اختراع ثبت می‌کردم، بنابراین حمایت از ما می‌تواند راه را برایمان هموار کند.

ثیامر افزود: این افتخار را به مردم ایران، نخبگان، شهدا و دانشمندان سرافراز کشورمان تقدیم می‌کنم، زیرا باور دارم ایران با تهدید نمی‌ایستد و با ترور متوقف نمی‌شود بلکه قویتر بر‌می‌خیزد.