به مناسبت هفته دفاع مقدس،۲۵۰ برنامه فرهنگی و مردمی به همت بسیج نیشابور در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرمانده سپاه بسیج نیشابور به شاخص‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی شده اشاره کرد و گفت: نمایش میدانی، از ابلیس تا صهیون، با هنرمندی و کارگردانی هنرمندان نیشابوری، برای به تصویر کشیدن جنایت‌های رژیم صهیونیستی، در فرهنگسرای سیمرغ به روی صحنه خواهد رفت. همچنین نمایشگاه‌های اقتصاد مقاومتی و فرهنگی نیز برپا می‌شود

علی نیک یاد با اشاره به سایر برنامه ها گفت: برگزاری رژه موتورسواری بسیجیان و پاسداران،یادواره‌های شهدا، ،قدردانی از رزمندگان، غبارروبی مزار شهدا، بیان خاطرات، نشست‌های بصیرتی با نام «جهاد تبیین» برای تشریح پیروزی‌ها و نقش رزمندگان در جنگ ۱۲ روزه از برنامه های هفته دفاع مقدس است.

وی در ادامه به برنامه‌های عمومی اشاره کرد و افزود: پیاده‌روی‌های خانوادگی و عمومی، برنامه‌های ادعیه و مناجات و برنامه‌های ورزشی از دیگر فعالیت‌هایی است که در طول این هفته برگزار خواهد شد.