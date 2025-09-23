مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان گفت: ۱۰۰ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) استان در سال ۱۴۰۳ به طور کامل جذب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حسن پیمانی با بیان اینکه استان همدان در سطح کشور در جذب اعتبارات زودتر از موعد مقرر، پیشرو است افزود: کل منابع مالی استان قبل از پایان مهلت قانونی به صورت کامل جذب شده و این موفقیت مرهون همدلی و پیگیری مدیران و ذیحسابان است.

او با اشاره به میزان اعتبارات جذب‌شده استان گفت: از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان ۱۷ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال و از محل اعتبارات ملی ۴۵ هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال جذب شده که در مجموع رقم قابل توجهی برای توسعه استان به شمار می‌رود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تصریح کرد: از این مبلغ حدود پنج هزار میلیارد ریال طی شهریور ماه به عنوان اعتبار جدید به استان تزریق شده که این روند نویدبخش، آینده‌ای روشن در توسعه زیرساخت‌های استان و نشان از پیگیری‌های مستمر دارد.

پیمانی با اشاره به رشد ۶۷ درصدی اعتبارات نسبت به سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۲ میزان اعتبارات استان ۳۷ هزار میلیارد ریال بوده است و درسال ۱۴۰۳ این به مبلغ به ۶۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش پیدا کرد که تمامی آن در استان جذب شده است.

او افزود: نظارت دقیق و همراهی نهاد‌های ذیربط زمینه جذب کامل و با کیفیت اعتبارات و اجرای پروژه‌ها را فراهم کرده است.