به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، مدیرعامل پل معلق مشگین شهر گفت:دومین جشنواره ملی سیب جمعه چهارم مهرماه در مجموعه گردشگری پل معلق مشگین شهر برگزار می شود وتمهیدات لازم برای برگزاری این جشنواره در مجموعه انجام شده است وساعت فعالیت غرفه ها در این جشنواره از ۱۰ صبح تا ۱۸ خواهد بود ومراسم افتتاحیه جشنواره ساعت ۱۵خواهد بود

زهرا الله یاری گفت:یکی از رویکردهای مجموعه گردشگری پل معلق مشگین شهر برگزاری جشنواره ها با هدف ایجاد شورنشاط دربین مردم وگردشگران است وجشنواره سیب هم در این راستا برگزار می شود.

وی بیان کرد:دراین جشنواره علاوه براستان اردبیل و شهرستان مشگین شهر از استان های دیگر کشور هم حضور خواهند داشت تا درکنار راه اندازی غرفه های مختلف ظرفیت های گردشگری مشگین شهر به ویژه مجموعه گردشگری پل معلق مشگین شهر به همگان معرفی شود.

مدیرعامل ومالک پل معلق مشگین شهر بااشاره به اینکه اولویت مجموعه گردشگری پل معلق مشگین شهر خدمات رسانی مناسب به مردم وگردشگران و جلب رضایت آنها است گفت:درجشنواره سیب هم مجموعه پل معلق مشگین شهر آماده استقبال وپذیرایی از مردم وگردشگران است.

زهرا الله یاری از برنامه ریزی برای تکمیل فازهای بعدی پروژه پل معلق مشگین شهر باحمایت مسئولان استان وشهرستان مشگین شهر خبرداد وگفت:نیاز است حمایت ویژه ای از صنعت گردشگری در استان صورت گیرد