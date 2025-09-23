به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ همزمان با سراسر کشور در مراسم ویژه‌ای که در دبستان شهید باقری مهاباد برگزار شد، حدود ۴۷ هزار دانش آموز در ۳۶۸ مدرسه شهرستان مهاباد سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.

کریم سلیمانی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهاباد در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید با تبریک آغاز سال تحصیلی گفت: آغاز سال تحصیلی جدید، فرصتی ارزشمند برای تجدید پیمان با آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی و بستری تازه برای پرورش نسل خلاق، مؤمن و مسئولیت پذیر است.

سلیمانی، خطاب به دانش آموزان اظهارکرد: دانش آموزان، روزی به خاطر شرایط جنگ، درس و مدرسه را رها کردند و راهی جبهه‌های نبرد حق علیه باطل شدند تا اکنون شما بتوانید در امنیت و آرامش ادامه تحصیل دهید.

در ادامه این آیین زنگ ایثار و مقاومت و آغاز سال تحصیلی در مدارس مهاباد نواخته شد و دانش آموزان پس از خواندن سرود ملی راهی کلاس‌های درس شدند.