پیرو صدور هشدار سطح زرد شماره ۳۳ ، کارگروه شرایط اضطرار پدیده گرد و غبار استان یزد توصیه‌هایی بهداشتی برای شهروندان داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، پیرو صدور هشدار سطح زرد شماره ۳۳ از سوی اداره کل هواشناسی و وقوع و تداوم پدیده گرد و غبار و هوای ناسالم در مناطق مختلف استان یزد، کارگروه شرایط اضطرار پدیده گرد و غبار استان توصیه‌های بهداشتی و اقدامات خودمراقبتی به شرح زیر برای شهروندان داشت:

۱. تا حد امکان از حضور در فضای باز خودداری کنید.

۲. فعالیت فیزیکی و ورزش را در فضای باز تا حد امکان کاهش دهید.

۳. در و پنجره‌ها و راه‌های ورود گردوغبار به منزل یا محل کار را بررسی و از بسته و مسدود بودن آنها اطمینان حاصل کنید.

۴. از ماسک‌های مناسب مانند ماسک‌های سه لایه جراحی و ماسک‌های تنفسی مانند N۹۵ و FFP به ویژه در فضای باز استفاده کنید.

۵. سالمندان و افراد دارای بیماری‌های قلبی - تنفسی و با توجه به بازگشایی مدارس، کودکان به صورت ویژه توصیه‌ها را رعایت و از حضور در فضای باز خودداری کنند و ماسک مناسب بپوشند.

۶. مایعات فراوان بنوشید.

۷. سازه‌ها و وسایلی که احتمال دارد بعلت وزش باد به اطراف پرتاب شوند را محکم و ثابت کنید.

۸. از رانندگی در منطقه گرد و غبار که دید افقی کم است پرهیز کنید و تا گذر توفان و بهبود دید افقی در بیرون جاده و محل امن توقف نمایند.

طبق اعلام هشدار شماره ۳۳، پدیده گردوغبار عصر چهارشنبه در استان یزد پایان می‌یابد و روز‌های پایانی هفته جو آرام خواهد بود.