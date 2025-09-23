به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ دولت انگلیس در آستانه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و ۱۰۸ سال پس از صدور اعلامیه بالفور که زمینه ساز اشغال سرزمین فلسطینیان شد، به ۱۵۰ کشوری پیوست که تاکنون کشور مسقتل فلسطین را به رسمیت شناختند.

استارمر نخست وزیر انگلیس می‌گوید: ما با هدف امید به صلح برای اسراییل و فلسطین درباره راه حل دو کشوری اقدام کردیم و کشور فلسطین را به رسمیت شناختیم.

اینکه حکومت انگلیس ۷۵ سال پس از به رسمیت شناختن رژیم اسراییل کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت شناخت به مراسم ویژه بالابردن پرچم فلسطین با حضور شخصیت‌های سیاسی حامی حقوق فلسطینیان در لندن برگزار شد.

حسام زملط نماینده تشکیلات خود گردان فلسطین در انگلیس در این مراسم می‌گوید: ما پرچم فلسطین را برمی افرازیم به افتخار سفر طولانی مردم فلسطین به سوی آزادی و عدالت. به افتخار میلیون‌ها هوادار آزادی فلسطین در بریتانیا و سراسر جهان. ما این پرچم را برمی افرازیم نا نشان دهیم که فلسطین باقی خواهد ماند، فلسطین قیام خواهد کرد و فلسطین آزاد خواهد شد.

حامیان فلسطین می‌گویند این اقدام دولت انگلیس اگر هیچ ثمری نداشته باشد یک اشتباه تاریخی را اصلاح کرد و به انکار ملت فلسطین پایان داد.

یک شهروند انگلیسی در این باره می‌گوید: اگر چه تصمیم دولت بریتانیا برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی دهه‌ها به تاخیر افتاده، اما اقدام خوشایندی است به ویژه در این شرایط دشواری که مردم فلسطین با آن مواجه‌اند.

او می‌افزاید: همانطور که می‌دانید تشکیل دولت فلسطینی دور از دسترس است، اما این فاصله هر هفته کمتر می‌شود، اما از جهت دیپلماتیک این اقدام مهمی است.

اسناد غیرقابل انکار درباره هولناک‌ترین نسل کشی فلسطینیان به دست اسراییل، برخی حامیان اسراییل به ویژه تامین کنندگان اصلی بمب و جنگ افزار برای اسراییل را نگران پیامد‌های همدستی با نسل کشی فلسطینیان کرده است.

کارشناسان مستقل و حامیان حقوق فلسطیینان اقدام دولت انگلیس را در به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی گامی مثبت، اما دیر هنگام دانستند و تاکید کردند مادامیکه حمایت‌های همه جانبه کشور‌های غربی از اسراییل ادامه داشته باشد این اقدام به هیچ وجه نمی‌تواند تامین کننده حقوق فلسطینیان باشد.