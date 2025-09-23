به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ آذربایجان غربی امسال با حضور ۶۷۰ هزار دانش آموز و ۴۲ هزار فرهنگی به استقبال سال تحصیلی جدید رفته است.

آیین آغاز سال تحصیلی جدید در تکاب با حضور مسؤلان شهرستانی ، فرهنگیان و دانش آموزان در مدرسه راهنمایی شهید باهنر این شهرستان برگزار شد.

امروز زنگ بازگشایی مدارس و زنگ ایثار و مقاومت با حضور دکتر مام عزیزی سرپرست فرمانداری اشنویه و مسئولان شهرستان در مدرسه آمنه نواخته شد. همزمان با شروع سال جدید تحصیلی دراجرای طرح کاشت یک میلیون نهال، فرماندار و مسئولان شهرستان اشنویه در محوطه دبیرستان آمنه امینی اقدام به غرس نهال کردند.

همزمان با بازگشایی مدارس سراسر کشور، زنگ آغازتحصیلی و ایثارومقاومت در مدارس بوکان نواخته شد.این آیین باحضور معاونت اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی ومسئولین شهرستان و دانش آموزان بوکان در مدرسه شاهد بوکان برگزارشد.

مراسم آغاز سال تحصیلی جدید ۱۴۰۵ ـ۱۴۰۴ و نواختن زنگ مهر با حضور امام جمعه شهرستان چهاربرج، «گنجی زاده» معاون مدیرکل آموزش و پرورش استان، فرماندار چهاربرج، مدیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولین شهرستانی در دبیرستان دخترانه راضیه چهاربرج برگزار شد.

زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور مسئولین شهرستان ارومیه و بخش نازلو در آموزشگاه صداقت روستای خانقاه سرخ به صدا درآمد.

زنگ مهر با حضور امام جمعه شهرستان باروق، «گنجی زاده» معاون مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی، فرماندار باروق، مدیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولین شهرستانی در دبیرستان دخترانه فاطمیه بصدا در آمد.

در آیین نواخته شدن زنگ مدارس، بمناسبت آغاز هفته دفاع مقدس از خانواده شهید اقتدار، فرزندان شهدا و هشت سال دفاع مقدس شهرستان باروق تجلیل بعمل آمد.