در نخستین روز پاییز، بورس کالای ایران شاهد عرضه ۸۴۴ هزار و ۳۷۰ تن انواع محصول در تالار‌های مختلف خود است. بیشترین حجم عرضه مربوط به تالار صادراتی با ۲۶۵ هزار و ۲۱۶ تن محصول است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در تالار صادراتی، محصولاتی چون ۸۰ هزار تن کلینکر، ۷۱ هزار و ۹۰۰ تن سیمان، ۷۱ هزار و ۳۰۸ تن قیر، ۴۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن، یک هزار و ۹۰۸ تن مواد شیمیایی و ۱۰۰ تن فرآورده‌های نفتی عرضه می‌شود.

تالار حراج همزمان میزبان عرضه ۲۲۰ هزار و ۱۸۰ تن سیمان است. همچنین در تالار صنعتی، ۲۱۱ هزار و ۹۱۳ تن محصول شامل ۱۵۴ هزار تن گندله سنگ آهن، ۴۲ هزار و ۹۲۸ تن فولاد، ۱۴ هزار تن باریت، ۶۰۵ تن آلومینیوم و ۳۸۰ تن مس عرضه خواهد شد.

تالار حراج باز نیز شاهد عرضه ۱۱۴ هزار و ۶۲ تن محصول از جمله ۳۳ هزار تن فولاد، ۲۲ هزار و ۵۰۰ تن گندله سنگ آهن و ۳ هزار و ۹۲۰ تن مواد شیمیایی است.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، ۶۸ هزار و ۹۶۳ تن شامل ۶۰ هزار و ۴۳۸ تن مواد پلیمری، ۵ هزار تن گوگرد و ۳ هزار و ۵۲۵ تن محصول دیگر عرضه می‌شود.

همچنین تالار فرعی نیز با عرضه ۱۸ هزار و ۶۷۸ تن شامل مواد پلیمری، ضایعات، فولاد و نقره در جریان معاملات امروز فعال است.