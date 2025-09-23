پخش زنده
مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با رئیس راهآهن ازبکستان، از یک برنامه بلندپروازانه برای دو برابر کردن حجم تبادلات ریلی با ازبکستان تا سال ۲۰۲۶ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در دیداری کلیدی که میتواند آینده روابط تجاری منطقهای را دگرگون سازد، جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران، چشماندازی روشن از همکاریهای ریلی با ازبکستان ترسیم کرد.
او در گفتوگو با زوفر نرزولایف، رئیس راهآهن ازبکستان، اعلام کرد که با فراهم شدن بسترهای لازم برای تردد واگنها، هدفگذاری برای جابهجایی ۲ میلیون تن بار بین دو کشور تا پایان سال ۲۰۲۶ میلادی محقق خواهد شد. این رقم، جهشی چشمگیر نسبت به ۴۷۶ هزار تن بار جابهجا شده در هشت ماهه سال ۲۰۲۵ محسوب میشود.
این نشست دوجانبه، به بحث و تبادل نظر پیرامون افزایش حجم مبادلات و تسهیل ترانزیت کالا اختصاص داشت. ذاکری با تأکید بر اهمیت تعریف تعرفههای مشترک، ابراز امیدواری کرد که این رویکرد، ضمن تقویت همکاریها، به افزایش چشمگیر حجم بارهای جابجا شده بین دو کشور بینجامد. وی همچنین از ازبکستان به عنوان یک نقطه استراتژیک در کریدور شرق به غرب نام برد که پتانسیل بالایی برای توسعه همکاریها دارد.
مدیرعامل راهآهن ایران به افزایش صادرات محصولات ایرانی و همچنین ترانزیت بار از ازبکستان به سمت ایران و آبهای آزاد در سال جاری اشاره کرد و خبر داد که هماکنون ۱۳۰۰ واگن باری بارگیری شده در مسیر مرز سرخس، آماده اعزام به سمت ازبکستان هستند. این حجم از ترافیک ریلی، نشاندهنده پویایی و ظرفیت بالای این مسیر ترانزیتی است.
در پایان این دیدار، زوفر نرزولایف، رئیس راهآهن ازبکستان، ضمن قدردانی از همکاریهای ایران و بازدید از پایانههای ریلی مانند سرخس، آمادگی کامل کشورش را برای پذیرش واگنهای باری ایرانی از طریق ترکمنستان اعلام کرد. هر دو طرف ابراز امیدواری کردند که این جلسات مشترک، به افزایش قابل توجه ترانزیت، صادرات و واردات کالا و همچنین تبادلات واگنی بین دو کشور و کشورهای همسایه منجر شود.