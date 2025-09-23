به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مریم دینی بازکن قزوینی به اردوی تیم فوتبال بانوان بزرگسال کشور دعوت شد.

این اردو از پنجم مهر در تهران آغاز خواهد شد.

ملی پوشان برای جام ملت‌های ۲۰۲۶ آسیا به میزبانی استرالیا آماده می‌شوند.

قضاوت داور استان در لیگ مناطق فوتسال بانوان

بهناز آبک برای قضاوت در مرحله پایانی لیگ مناطق فوتسال بانوان کشور در رده سنی زیر ۱۹ سال انتخاب شد.

این رقابت‌ها از پنجم مهر در اصفهان برگزار می‌شود.

معرفی تیم‌های برتر لیگ فوتسال کارگران استان

تیم‌های نیروگاه شهید رجایی و آستو آبیک به ترتیب عناوین قهرمانی لیگ‌های یک و برتر فوتسال کارگران استان را از آن خود کردند.

در این مسابقات دوازده تیم در سالن کارگران الوند با هم رقابت کردند.