به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،دکتر محسن ارزنلو، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه با اعلام این خبر گفت: لیست دانشمندان دو درصد پراستناد جهان در سال ۲۰۲۴ بر پایه ارزیابی‌های انجام‌شده با استفاده از شاخص‌های معتبر و اطلاعات مندرج در پایگاه اسکوپوس منتشر شده است.

وی اظهارداشت: در این گزارش، عملکرد استنادی نویسندگان از حیث نمره شاخص استنادی مرکب در بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۴ در ۲۲ حوزه موضوعی اصلی و ۱۷۴ حوزه فرعی تحلیل شده است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به جامعه علمی و تمامی همکاران دانشگاه تصریح کرد: دکتر مهدی فضل‌زاده، دکتر پوریا قلی‌زاده، دکتر احمد سلیمی، دکتر سارا مصطفی‌لو، دکتر فرزانه فتحی، دکتر داود ادهم، دکتر محسن پورصادقیان، دکتر عبداله درگاهی، دکتر تلما ظهیریان مقدم و دکتر شیما رحیم پوران، ۱۰ نفر از اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اردبیل هستند که در فهرست اخیر حضور دارند.

لازم به توضیح است ۳ نفر از پژوهشگران این دانشگاه، دکتر عبداله درگاهی، دکتر تلما ظهیریان‌مقدم و دکتر شیما رحیم‌پوران نیز در این فهرست جای دارند که همکاری خود را در سال جاری با دانشگاه علوم پزشکی اردبیل خاتمه داده و هم‌اکنون در سایر مراکز علمی مشغول به فعالیت هستند.