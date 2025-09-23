پخش زنده
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، از قرارگیری نام ۱۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه در فهرست پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر دنیا در سال ۲۰۲۴ خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،دکتر محسن ارزنلو، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه با اعلام این خبر گفت: لیست دانشمندان دو درصد پراستناد جهان در سال ۲۰۲۴ بر پایه ارزیابیهای انجامشده با استفاده از شاخصهای معتبر و اطلاعات مندرج در پایگاه اسکوپوس منتشر شده است.
وی اظهارداشت: در این گزارش، عملکرد استنادی نویسندگان از حیث نمره شاخص استنادی مرکب در بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۴ در ۲۲ حوزه موضوعی اصلی و ۱۷۴ حوزه فرعی تحلیل شده است.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به جامعه علمی و تمامی همکاران دانشگاه تصریح کرد: دکتر مهدی فضلزاده، دکتر پوریا قلیزاده، دکتر احمد سلیمی، دکتر سارا مصطفیلو، دکتر فرزانه فتحی، دکتر داود ادهم، دکتر محسن پورصادقیان، دکتر عبداله درگاهی، دکتر تلما ظهیریان مقدم و دکتر شیما رحیم پوران، ۱۰ نفر از اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اردبیل هستند که در فهرست اخیر حضور دارند.
لازم به توضیح است ۳ نفر از پژوهشگران این دانشگاه، دکتر عبداله درگاهی، دکتر تلما ظهیریانمقدم و دکتر شیما رحیمپوران نیز در این فهرست جای دارند که همکاری خود را در سال جاری با دانشگاه علوم پزشکی اردبیل خاتمه داده و هماکنون در سایر مراکز علمی مشغول به فعالیت هستند.