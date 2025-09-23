پخش زنده
همزمان با فرارسیدن نخستین روز مهرماه و آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، زنگ بازگشایی مدارس صبح امروز سهشنبه ۱ مهرماه در مدرسه فاطمیه کرج به صدا درآمد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، در این آیین آیتالله حسینی همدانی نماینده ولیفقیه در استان البرز، عبداللهی استاندار البرز و شیرینزاد نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.
عبداللهی استاندار البرز در حاشیه این مراسم با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید گفت: دانشآموزان سرمایههای ارزشمند آینده کشور هستند و وظیفه همه ما حمایت از مسیر رشد علمی و تربیتی آنان است. آموزش باکیفیت و ایجاد فضای پرنشاط در مدارس از مهمترین اولویتهای استان است.
وی با تأکید بر لزوم همراهی خانوادهها و معلمان برای شکوفایی استعدادهای دانشآموزان افزود: امید و نشاط باید در محیطهای آموزشی موج بزند و در کنار آموزش، پرورش و تربیت اخلاقی نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد.
آغاز سال تحصیلی جدید در البرز با حضور پرشور دانشآموزان و خانوادهها، فضایی سرشار از شوق علمآموزی در مدارس استان ایجاد کرد.